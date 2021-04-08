شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل : سنبدأ العمل في مشروع فيلم «بـ100 وش» بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث المنتج الكبير جمال العدل عن موسم دراما رمضان 2021، والعملين المنتظرين لشركته مع النجمة يسرا ومسلسل (حرب أهلية) ومع النجمة نيللي كريم ومسلسل (ضد الكسر).

وقال العدل، في مداخلة هاتفية مع إنجي على، يوم الخميس، عبر برنامج «أسرار النجوم»، على نجوم إف إم: «المنافسة لصالح المشاهد ونجومنا المصريين نتباهى بهم من مممثلين وممثلات ومخرجين ومخرجات وكتاب ولما نرجع نملى الشاشات العربية حاجة رائعة، وجود الأساتذة من كل الأجيال تخلق منافسة والسنة الماضية كانت رائعة وهذه السنة ستكون أجمل بكثير، وعدد المسلسلات أفضل وستكون سنة جميلة جدا زي كل سنة وأكثر».

وأضاف: «منتظر أشوف (بين السما والأرض) عشان بتاع ابني ماندو، وأريد أشوف كل الفنانين منى زكي وأمير كرارة، وحاجات حلوة لصالح المشاهد والصناعة، وهذا معناه إن دولاب العمل شغال على أفضل ما يكون».

وأردف: «ونحاول نتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويسرا صعبانة علىَّ من كثرة المجهود الذي تبذله، وفي جودها أطلع نجوم جدد والناس تشوفهم شاطرين ولا لأ، زي السنة الماضية وكل الشركات لازم تعمل هذا وتضخ دماء جديدة، ومعنا فنانين جدد في كل عمل».

وعن ما تردد بشأن اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مسلسل يسرا، أوضح: «هي من طلبت تكون معنا وعلى وعد نلتقي العام المقبل، ولكن جاءت جائحة كورونا وقالت ظروفي لا تسمح بالسفر من لبنان فاعتذرت، ولكن لم تطلب أي أموال زيادة أو وضع اسمها على العمل، ولكنها كانت في منتهى اللطف والظرف، وقد نتعاون العام المقبل».

وعن الجزء الثاني لمسلسل بـ«100وش»، قال العدل: «قلنا خلاص سنقدم بـ100 وش فيلم، ولكن توقف المشروع لحد بعد رمضان لأن المؤلف انشغل في مسلسل نيللي كريم».