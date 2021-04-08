شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية : القوائم المشتركة صنعت التوازن داخل مجلس النواب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن القوائم المشتركة صنعت التوازن داخل مجلس النواب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع بداية الفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد الأول من مجلس النواب كانت هناك تجربة تستحق الدراسة، وهي فكرة أن تكون هناك عبقرية في تشكيل مجلس النواب، من خلال القوائم المشتركة بين الأحزاب، التي صنعت نوعًا من التوازن في الرأي، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، لتعدد وجهات النظر داخل القضية الواحدة.

وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية إلى أن القوائم نجحت في الحصول على ثقة الشارع الانتخابي، وأصبح هناك أغلبية بنسبة 53% ويتم الحصول على القرار دون الهيمنة أو السيطرة، وكل القوانين التي تم التصويت عليها كانت بالإجماع تقريبا.