شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري : معلومات متداولة عن تعديل وزاري قريب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشارع المصري يتساءل عن مدى صحة وجود تعديلات وزارية من عدمه، وهل سيتم الآن أم بعد شهر رمضان أم في 30 يونيو.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن «المعلومات المتدوالة إن فيه تعديل وزاري سيتم خلال الأيام المقبلة وبعض الناس بيقولوا هيبقى 14 وزيرا والبعض يقولون أكثر».

وأكد أنه من المرجح تغيير عدد من الوزراء، والأرجح أن يستمر مصطفى مدبولي على رأس الوزارة الجديدة لأنه يقدم أداء محترمًا.