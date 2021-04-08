شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : إعلان 2021 «عام مدينة دهب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن 2021 هو عام مدينة دهب، بهدف تطوير المدينة وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة بالمحافظة وجعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة.

وأكدت فؤاد، خلال زيارتها جنوب سيناء، لتفقد الأوضاع البيئية بالمحافظة ومتابعة أعمال تطوير المحميات، أن إعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة «محليا وعالميا» لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية.

مضيفة أن ما يحدث اليوم هو استكمال لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بالمحافظة، والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ، وهو ما انعكس بصورة أو بأخرى على الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.