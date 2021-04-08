شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى مع جنوب السودان فى البحوث الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بجنوب السودان، جوزفين لاجو، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، أونيوتو أديجو، خلال زيارته إلى جوبا، استكمال المباحثات الأخيرة التى بدأت فى نوفمبر الماضى بالقاهرة حول مشروعات التعاون المشترك.

واستمع «القصير» إلى عرض تقديمى عن قطاع الزراعة فى جنوب السودان وما يسهم به فى الإنتاج القومى، وفرص الاستثمار المتاحة والتحديات التى تواجه هذا القطاع وما يحتاجه من دعم فنى وتدريب.

وقال وزير الزراعة إنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة لجمهورية جنوب السودان، بداية من بناء القدرات والتدريب والاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى والأمصال واللقاحات والبحوث الزراعية والتقاوى.

وأكد توجيهات القيادة السياسية فى البلدين لتعزيز أطر التعاون فى جميع المجالات، خاصة قطاع الزراعة، مشيرًا إلى التنسيق الجارى بين وزارتى الزراعة والتعليم العالى لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات فى هذا المجال.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه رغبة من الجانبين فى المضى قدمًا فى تعزيز التعاون فى المجال الزراعى، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مزرعة متكاملة فى جنوب السودان.