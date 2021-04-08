شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القوات المسلحة و«الدلتا للعلوم» فى التعليم وتدريب الطلاب والأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أمس، بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، فى مجالات التعليم والتدريب للطلاب والأطباء فى تخصصات الطب المختلفة والمجالات العلاجية والبحثية.

ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية الطب بالجامعة بعدد من مستشفيات القوات المسلحة، للإسهام فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء، كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية معتمدة دوليًا ومحليًا لتدريب الكوادر الطبية من كلا الطرفين فى مختلف التخصصات الطبية، والتنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، فضلا عن عقد المؤتمرات العلمية وورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة للتعاون بين الطرفين فى مجال تقديم القوافل الطبية المشتركة.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية، للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر بما ينعكس آثاره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع.