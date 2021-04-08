شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات : نسعى لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تهدف من خلال مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة» Startup Launchpad إلى خلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال ومجتمع معنى بالفكر الإبداعى.

وأضاف- فى لقاء عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع خريجى الدورة الأولى من مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة» Startup Launchpad، التى تهدف إلى الإسهام فى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال بناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة، أمس- أنه التقى بعدد من رواد الأعمال الملتحقين بالمبادرة خلال فترة تلقيهم التدريب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة فى المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور أمير ريزا، عميد أكاديمية Babson لتطوير تعليم ريادة الأعمال، أن كلية بابسون تهدف إلى إعداد رواد الأعمال الذين يستطيعون تقديم قيمة مضافة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى من خلال عدد من البرامج تشمل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى برنامج التعليم التنفيذى. واستعرضت الشركات الحائزة على المراكز الأولى فى البرنامج الحلول الذكية التى تقدمها وأثر المبادرة على تطوير أفكارهم.