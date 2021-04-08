شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز المصرى» يناقش حقوق الإنسان بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما تشهد البشرية، الآن، تحديًا غير مسبوق من حيث اتساع نطاق انتشار وباء مجهرى مثّل خطرًا محدقًا على الإنسان وحقوقه من ناحية، وأتاح للجميع فرصة اكتشاف أن هناك مصيرًا مشتركًا يجمعنا مهما تفاوتت الظروف أو اتسعت الهوة بين الدول من ناحية أخرى، فقد استند التأثير الأبرز لجائحة كورونا إلى إعادة النظر والمراجعة الشاملة لجميع نواحى الحياة الإنسانية، والوقوف على عظات العلاقة بين التاريخ والأوبئة، والقفز بالإنسان ليصبح هدفًا فى حد ذاته تتضافر من أجله الجهود، وتُضمن له حقوقًا إنسانية تصون له الكرامة والعيش الكريم.

وفى حضور مختلف قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية ومؤسسات الدولة، عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، من أجل تحقيق تقدم وتحسن تدريجى فى قضايا حقوق الإنسان بمعناها الشامل.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر تعدت تحدى جائحة كورونا رغم وجود فجوة فى التمويل والإنفاق العام على الجائحة بمقدار تريليون دولار فى العام الماضى، وتمكنت من تحقيق 5.6% نموا اقتصاديا فى الربع الأول من العام المالى الجارى، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8%، لافتة إلى أن مصر تمكنت من خفض نسبة الفقر لأول مرة منذ العام 1996.

وأكدت «السعيد»، خلال فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، أمس، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة أنفقت نحو 175 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين، لافتة إلى إنفاق حوالى 200 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من مشروع تنمية الريف المصرى، فضلًا عن استهداف إنفاق 6 مليارات جنيه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف فى الأعوام الثلاثة الماضية.

ولفتت إلى اهتمام مصر بالمرأة، كونها أكثر المتضررين من هذه الجائحة، فهى التى تأخذ على عاتقها عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، موضحة أنه نتيجة للجهود والإجراءاتِ التى قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلس القومى للمرأة بوضع ورقة سياسات حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال كورونا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة فى تاريخها، قرارا مصريا لحماية حقوق المرأة فى ظل الجائحة، وجاءت مصر فى المركزِ الأول فى التقرير الصادر عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة كورنا.

ولفتت «السعيد» إلى توسع الدولة فى اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من تأثير إيجابى على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى إطار المشروع القومى لتنميةِ الريف المصرى، والذى يمتد لثلاثة أعوام، تستهدف كل قرى الريف المصرى (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه من المؤشراتِ التى تدل على نجاح مبادرة حياة كريمة مساهمتها الفاعلة فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، وهى نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح- مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق، ولها نطاق زمنى، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية‎.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر عملت على تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل التى تندرج تحتها العديد من الهيئات والمراكز الصحية، مؤكدة نجاح مصر فى الكشف على 7 ملايين مصرى فى أقل من سبعة أشهر، فضلًا عن معالجة 2.2 مليون مواطن من فيروس كورونا بفضل مبادرات الصحة العامة التى نظمتها الدولة خلال السنوات الماضية لعلاج مرضى فيروس سى وأصحاب الأمراض المزمنة، ما أسهم فى التصدى لوباء كورونا.

وكشفت «زايد» أن وزارة الصحة بصدد افتتاح مراكز صحة وتنمية الأسرة من شأنها توفير فرص عمل للسيدات، على ضوء مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدة أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار نجحت خلال شهرين فقط فى تقليص متوسط مدة الانتظار من 400 يوم لـ11 يوما فى متوسط 22 يوم عمل.

وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة قلصت البرنامج الزمنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من 15 عاما لـ5 أعوام من أجل إتاحة الخدمة لجميع المواطنين فى وقت قياسى، لافتة إلى تعديل عدد المحافظات التى تشملها المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل من 5 محافظات إلى 6 محافظات لتشمل محافظات صعيد مصر، كما ستشمل المرحلة الثانية محافظات من الدلتا والصعيد لضمان التوزيع الجغرافى العادل.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا مليئا بالتحديات؛ ولم ينجُ أحد من الأضرار الجسيمة لفيروس كورونا، لكن مصر استحدثت مصطلحات وآليات جديدة مكّنتها من اتخاذ خطوات تنموية فى مختلف القطاعات، مؤكدة أن مصر تمضى قدمًا لدفع عجلة الإصلاحات للأمام، مع مراعاة النوع الاجتماعى، رغم التحديات الاقتصادية التى تفرضها جائحة كورونا.

وأضافت «المشاط» أن ثلاثة عوامل يمكن من خلالها تحقيق التعافى الاقتصادى وتجاوز الآثار التى خلفتها جائحة كورونا على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وهى: (الاستدامة والمرونة والدمج)، والتى تعمل على تحقيق نظام اقتصادى أكثر استدامة ودمجًا لكل الأطراف، لافتة إلى أن مواجهة الاضطرابات التى تسببت فيها جائحة كورونا ما كانت لتتحقق لولا المرونة والابتكار اللذين تحلَّى بهما كثير من قادة ودول العالم لمواجهة هذه الصدمة المفاجئة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تضع خطط التحول الرقمى على سلم أولوياتها فى صدارة استراتيجيات التنمية على مستوى جميع القطاعات، ومن بينها التعليم، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولى عملت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والبنك الدولى، على برنامج إصلاح شامل للتعليم (برنامج تطوير التعليم)، فى محاولة لنشر التكنولوجيا فى المراحل التعليمية، وبناء جيل صاعد مرن تقنيًا يضيف قيمة للمستقبل الرقمى، مؤكدة أنه فى أوقات الأزمات العالمية يجب أن تتكاتف الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل المشترك.

وقال السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن اللجنة العليا لحقوق الإنسان التى أنشأتها مصر عام 2018 تمثل نقلة نوعية فى كيفية التعامل مع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تنسيق كل الجهود الوطنية، ونقطة انطلاق فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان منذ عام 2018 شكلت هيئة استشارية من المختصين فى السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجى لتوجيه دفة حقوق الإنسان فى مصر، لإحداث تطور فى مسار المعالجة الحقوقية فى مصر التزامًا بالمواثيق الدولية، ومؤكدًا أنه أمام مصر العديد من التحديات كون عملية حقوق الإنسان تراكمية، إلا أن عليها دفع عجلة التنمية للأمام بما يضمن صون حقوق الإنسان فى مصر دون تمييز، التزاما منها بالاتفاقات والمواثيق الدولية.