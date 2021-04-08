شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق حكومى» يمنح حوافز مالية لضبط الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاتجاه إلى إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجَّلة السداد للملتزمين ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع. وأوضحت الوزارة، فى تقرير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بإيجاد حافز مادى مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها، ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية.

وأكدت الوزارة أنها تواصلت مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجَّلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات بهدف تحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة وعدم زيادة عدد أبنائها على طفلين، كما يمنح الزوجة حافزًا ماليًا مؤجَّل السداد كل 10 سنوات مرتبطًا بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم، فإن صرف مبلغ التأمين مُعلَّق على درجة التزام الزوجة.

فى سياق متصل، نظَّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، أمس، حملة للتوعية الأسرية المجتمعية تحت شعار «أسرة مستقرة تساوى مجتمعًا آمنًا»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعايه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تقدم جميع أنواع الدعم للأنشطة الطلابية، ما يساعد على تنمية مهارات الطلاب من خلال مزاولة الأنشطة المختلفة، بما يغرس لديهم من مفاهيم وقيم أخلاقية تساعدهم على ممارسة عملهم فى الواقع العملى.

وأضاف «سمير» أن الأنشطة تساعد على الإسهام فى الإعداد المتكامل للطلاب ثقافيًا واجتماعيًا وعلميًا، وتعمق بعض القيم الاجتماعية لديهم.