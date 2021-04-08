شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر مجمع إسلامى بالداخلة بتكلفة 25 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المجمع الإسلامى الكبير «مسجد التواب الرحيم»، بمدينة الداخلة فى الوادى الجديد، أمس، إذ يُعد أحدث وأهم صرح إسلامى بواحة الداخلة، ويشكل تحفة معمارية، إذ إن تصميم الرسومات المعمارية به على أحدث طراز إسلامى، وبتكلفة 25 مليون جنيه، وشهد الوزير ذبح «عجل» بمناسبة الافتتاح، وأدى صلاتى الظهر والعصر قصرًا بالمسجد.

وقال «جمعة» إن افتتاح المجمع الإسلامى يأتى فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله، وتم افتتاح 1309 مساجد خلال 7 أشهر، منها 1219 مسجدًا جامعًا على غرار المجمع، لافتًا إلى أنه لا مجال لبناء المساجد الصغيرة أو الزوايا، خاصة أن هناك نماذج معتمدة لمَن يود بناء أى مسجد، تراعى المساحة والتهوية والطراز المعمارى.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، وكيل الوزارة بالمحافظة، أنه تم إنشاء المجمع على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الأول مسجدًا على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مُصلٍّ ودار مناسبات ومكتبة عامة ومصلى للسيدات و13 دورة مياه. وأضاف «شاهين» أنه جرى إنشاء دار مناسبات على مساحة 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات والحفلات، وملحقة بها قاعة متعددة الأغراض.