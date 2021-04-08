شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصرى - صينى لإنتاج لقاح «سينوفاك» محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على اتفاقية مع الصين لإنتاج لقاح سينوفاك فى مصر، مشيرة إلى أن خط إنتاج فاكسيرا سينتج نحو 20 مليون جرعة فى السنة، وجارٍ تجهيز خط إنتاج آخر لإضافة ٦٠ مليون جرعة أخرى فى السنة، سيتم تصديرها إلى الدول الإفريقية، مشددة على أن الأزمة الحالية لجائحة كورونا أظهرت مدى التعاون المثمر وغير المسبوق مع الصين، قيادة وشعبًا، على التضامن الكبير مع مصر، ومن ذلك تلقِّى 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية لمصر، ومن المقرر أن تصل مليون جرعة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر: «توسعنا فى مراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، ووصل عددها إلى 339 مركزًا، وسيصل إلى 350 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، ومصر لديها جرعات كافية من اللقاحات سواء الصينى سينوفارم أو أسترازينيكا، ومن المقرر استكمال باقى الشحنات لتصل إلى 4.5 مليون جرعة من كوفاكس خلال 4 أسابيع».

وأكدت أن السعودية لم تطلق حتى الآن موسم الحج، وما تم هو فتح العمرة فى رمضان، وأن الوزارة جاهزة من خلال توفير لقاح سينوفارم للحجاج لأن الفارق الزمنى بين الجرعتين الأولى والثانية 3 أسابيع فقط، بينما يحتاج «أسترازينيكا» 3 أشهر بين الجرعتين.

وشددت الوزيرة على أن لقاح أسترازينيكا آمن تمامًا وفعال، ولم ترصد مصر أى أعراض غير متوقعة للقاح. وقالت إن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعية مستقر آخر 6 أسابيع، ولكن هناك زيادة ملحوظة فى محافظات الصعيد.

وأضافت «زايد» أن هناك زيادة فى معدل الإصابات بعدد من المحافظات مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد مرحلة الذروة للموجة، موضحة أن الزيادة جاءت فى كفر الشيخ بزيادة 34%، وسوهاج 25%، والشرقية 14%، وأسيوط 13%، وقنا 30%.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه فى التوقيت نفسه من العام الماضى كان هناك انخفاض كبير فى التردد على المولات والكافيهات والمواصلات والمدن والقرى السياحية، ورغم ذلك كانت تُعد مرحلة الذروة من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه فى العام الحالى تراجع الانخفاض، ويكاد يصل إلى الممارسة الطبيعية.