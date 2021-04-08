شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش مشكلات الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة مطروح اليوم مؤتمراً لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور هانى الشاعر مدير الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا والدكتور محمد الدراز المنسق الوطنى لمشروع المراعى، والمهندس عامر المعادات منسق المشروعات في الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة والنائب جمال الشورى عن نواب مطروح بمجلسى النواب والشيوخ، والدكتور عمر البديوى ممثل مركز سدارى، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومربى الثروة الحيوانية بمطروح.



شهد محافظ مطروح خلال المؤتمر توقيع برتوكولات التعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، بمبلغ 2 مليون جنيه لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة كقروض عينيه دوارة لتنميه الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية، ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة.



وجه محافظ مطروح الشكر للقائمين على إدارة وتنفيذ مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي بمطروح (HERD) بمنطقتي أبومزهود واجعوين وبالتنسيق مع محافظة مطروح، الذى يهدف إلى تنمية المراعي بالساحل الشمالى الغربي من خلال تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام، لتوفير خدمات النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

وأشار محافظ مطروح إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالمراعي الطبيعية، والتى تمثل أهمية كبرى للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح، مؤكداً استمرار دعم محافظة مطروح لتلك الجهود ودعم المربيين والوقوف معهم مع تذليل كافة العقبات، موجها الشكر لوزير الزراعة السيد القصير على التعاون والدعم المتواصل لمحافظة مطروح.