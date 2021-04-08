شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن انتهاء تأهيل 1430 كيلو ضمن مشروع تبطين الترع على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لتبطين الترع، والمشرف على المشروع، عن الانتهاء من تأهيل 1430 كيلو ضمن المشروع على مستوى محافظات الجمهورية، وتتواجد في 20 محافظة، وتتضمن 520 عملية.

وأضاف مستشار وزير الرى لتبطين الترع، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تقوم على تطوير ما يقرب من 5 آلاف و100 كيلو من أطوال الترع، موضحا أن الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل 7 آلاف كيلو من الترع في 30 يونيو 2022.

ولفت مستشار وزير الرى لتبطين الترع، إلى أن أطوال الترع في مصر تصل إلى 33 ألف كيلو متر، موضحا أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 20 ألف من أطوال الترع، وستبدأ بعد 30 يونيو 2022، وستستمر لمدة 4 سنوات، وأن الوزارة بدأت بتبطين الترع التي بها مشكلات عديدة.

وكانت أجرت وزارة الرى حصرا لـ7 آلاف كيلو متر ترع كمرحلة أولى وتنفيذها على مدار عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه، حيث سيوفر المشروع 5 مليارات متر مكعب من المياه كما يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين، كما يحقق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظرًا لاتساع الترع، كما يقلل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من 3 مرات إلى 4 فى العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة بـ600 مليون جنيه فى العام سيجرى توفيرها.