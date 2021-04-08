شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف الحضارة: نستقبل ما يقرب من 7 آلاف زائر يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، آلاف الزائرين من المصريين والأجانب لزيارة المتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزى به من قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر، وذلك لليوم الخامس على التوالى منذ افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزى بالمتحف واستقباله لموكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن عدد تذاكر دخول المتحف التى يتم بيعها فى اليوم الواحد يتراوح ما بين 1300-3000 تذكرة، هذا بالإضافة إلى الزائرين المصرح لهم بدخول المتحف مجانا من كبار السن المصريين "فوق سن 60" والأطقم الطبية وذوى الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من 12 سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار، ليصل عدد الزائرين فى اليوم الواحد إلى 7000 زائر.

كما كان قد وافق مجلس إدارة هيئة المتحف على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم 4 أبريل وحتى 17 إبريل الجارى لزيارة قاعة العرض المركزي.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تجهيز قاعة المومياوات بالمتحف لوضع المومياوات الملكية التى استقبلها المتحف داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم 18 إبريل والذى يوافق يوم التراث العالمى.