شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن تفاصيل جهود تفعيل أنشطة وحدة السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفاصيل الجهود المبذولة لتفعيل أنشطة وحدة السكان التي تم تشكيلها مؤخراً بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة وتسريع الاستجابة المحلية لها.

وأكد محافظ أسوان أن إدارة الأزمة لأى مشكلة طارئة تحتاج إلى فعالية أكبر من الجهات المسؤولة، كما أن دمج الشباب المتطوع في وحدة السكان والذين وصل عددهم إلى 97 شابا ضرورى لمواجهة الظواهر السلبية مثل القبلية والعصبية والتنمر والعنف والتحرش، بالإضافة إلى العمل على تحقيق المواجهة المحكمة والممنهجة للقضية القومية بالتعاون مع الرائدات الريفيات والمجلس القومى والمرأة، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية تعد من أخطر التحديات الحالية لأنها تلتهم عوائد التنمية خاصة أن الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء أعلن منذ أيام بأن عدد سكان مصر وصل إلى أكثر من 101 مليون نسمة والمتوقع أن يصل لـ 191،3 مليون نسمة عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية بواقع 3،4 طفل لكل سيدة، لذا هناك جهود مكثفة من أجهزة الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة التحدى والخروج بمصرنا الحبيبة من دائرة الدول النامية إلى الدول المتقدمة .

أعطى محافظ أسوان توجيهاته بتحديد موقع محدد لإقامة معرض دائم للمنتجات والمشغولات اليدوية من أجل العمل على تسويقها بالشكل الذي يتناسب مع القاعدة العريضة التي تعمل من السيدات والرجال في هذه الصناعة التراثية، الذي يتطلب في الوقت نفسه إجراء حصر دقيق للعاملين في هذا المجال لتوحيد الجهود وتسويق المنتج، وطالب بزيادة معدلات التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل قبل نهاية يونيو المقبل من خلال الوصول للمواطنين والأسر داخل المناطق النائية والقرى البعيدة، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة حيث وصل نسبة التسجيل إلى 64 % حتى الآن من أجمالى عدد السكان في أسوان بواقع 931 ألفا و186 مواطنا .