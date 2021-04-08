شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تحديث إشارات السكة الحديد على خط «بنها- بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، سير العمل بمحطات وورش السكة الحديد على خط «بنها - بورسعيد»، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة والعمرات المختلفة للوحدات المتحركة.

بدأت جولة «الوزير» بمشروع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على الخط، بطول 214 كيلومترًا، والذى يجرى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «سيمنز» العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان، وتفقد «برج شبلنجة» للإشارات الذى دخل الخدمة يإجمالى 10 كيلومترات فى فبراير الماضى، وهو يتحكم فى «26 سيمافور ضوئى» ومزلقانين تعمل أوتوماتيكيا و18 موتور تحويلة.

وخلال جولة أخرى بمحطة سكة حديد منيا القمح فى الشرقية، برفقة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تابع «الوزير» الموقف التنفيذى لمشروع تحديث نظام الإشارات على محورى (بنها – الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد - أبوكبير)، وقال إنه يجب ضغط مواعيد القطارات لإتاحة الفرصة للشركات المسؤولة عن التطوير وإنهاء الأعمال، حتى يستطيع المواطن الاستفادة على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة تكثيف ساعات العمل وزيادة النوبتجيات للانتهاء من أعمال التطوير فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف «الوزير» أن الدولة وضعت خطة قومية لتطوير المزلقانات على مستوى محافظة الشرقية، ومنها مزلقان «منيا القمح»، لتعمل بالنظام الإلكترونى، بدلًا من اليدوى، فضلًا عن إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع تحديث الإشارات، والانتهاء من دهان العلامات المضيئة، موجهًا بزيادة أطقم المهندسين والفنيين والعمال فى مواقع العمل على مدار الساعة، لسرعة إنجاز جميع مشروعات الإشارات، بالإضافة إلى تعريف المواطن بشكل مستمر بالتأخيرات الناتجة عن هذه المشروعات.

واستمع «الوزير» إلى شرح تفصيلى عن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع تحديث نظام الإشارات، حيث تم الانتهاء من توريد مهمات نظم الطاقة والاتصالات و80% من مهمات نظام الإشارات لجميع المحطات، فى حين وصلت نسبة الإنجاز فى أعمال المبانى المدنية 72 %، وتم البدء فى أعمال التركيبات الخارجية بالتوازى مع أعمال تجديد السكة فى منيا القمح والشبانات.

وتفقد «الوزير» غرفة المحولات والإشارات والكهرباء والاتصالات والتحكم فى الإشارات، وذلك للاطمئنان على طريقة العمل وعلاج الملاحظات التى تم رصدها مسبقًا، مطالبًا بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتطوير السكة الحديد والمزلقانات، كما تفقد أيضًا محطة الزقازيق، ومنافذ تقديم التذاكر، وشدد على جميع الموظفين، بضرورة تقديم خدمة أفضل لجميع الركاب، وإمكانية استرجاع التذكرة المحجوزة سابقًا، تجنبًا لعدم بيعها فى السوق السوداء وابتزاز المواطنين، مؤكدًا أنه لا مكان لأى مقصر أو مهمل فى عمله وفى حق الراكب.

وعقد لقاءً موسعًا مع عدد كبير من السائقين وعمال الأبراج والمزلقانات ومشرفى وكمسارية القطارات وطوائف التشغيل المختلفة، مؤكدًا أهمية أن يؤدى كل فرد واجباته، خاصة أن العنصر البشرى من أهم عوامل نجاح المنظومة، وشدد على أهمية حملات التوعية الخاصة ببعض السلوكيات السلبية الخاطئة من بعض المواطنين والتى تُعرّض حياتهم للخطر، مثل اقتحام المزلقان وهو مغلق ومزود بأجراس وإشارات ووسائل تنبيه سمعية وبصرية.