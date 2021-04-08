شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لسفراء أوروبا وكندا فى العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظَّمت وزارة الخارجية، أمس الأول، جولة ميدانية لسفراء الدول الأوروبية وكندا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لإطلاع السفراء الأجانب المعتمدين فى القاهرة على عملية التحديث الشاملة والإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى السنوات الـ6 الأخيرة.

وشملت الجولة استعراض ما تم إنجازه من أعمال إنشائية ضخمة فى العاصمة، وما تم الانتهاء منه من أعمال، تمهيدًا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة، بالإضافة إلى زيارات إلى مدينة الثقافة والفنون وحى الأعمال والأبراج الإدارية، بما فيها أعلى برج فى قارة إفريقيا، فضلًا عن حيى «الوزارات والبنوك»، وجولة داخل مبنى رئاسة مجلس الوزراء وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.

واستمع السفراء الأوروبيون إلى شرح مفصل من كبار مسؤولى شركة العاصمة الإدارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره.