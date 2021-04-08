شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تصدر أمرا بإنشاء سجن جديد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، بإنشاء السجن العمومي بالمنيا.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، قرار رقم 563 لسنة 2021، بشأن إنشاء السجن العمومي بمحافظة المنيا.

وتنفذ في السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون.

وينشر هذا القرار في وقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.