شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة كان فيه منهم مسلمين.. خالد الجندي: أباؤنا ونفتخر بهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي أنه لا يتحدث اللقطاء عن الآباء، ومن ليس له أب أن ينافس الآخرين في آبائهم، ولذلك آباء المصريين هم الفراعنة، مشددًا على أن الفراعنة كان منهم أهل إسلام.

وتابع خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، أن كل من أخفوا هذه المعلومة جهلة ولا يقرؤون القرآن ولا يوقرون علمًا، لأن الفراعنة فيهم أهل كفر وأهل إيمان، ولكن التعميم السفيه على كل الفراعنة أنهم أهل كفر يؤكد أن من يقول ذلك إما جاهل أو متسلف.

تساءل الجندي «أبوجهل مات على كفر وبشره الله بالنار ولكن هل يمكن أن يقال إن قريش كفرت؟ مجيبًا بالقول: “بالطبع لا، لأن قبيلة قريش أخرجت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.

أضاف: «إحنا عايشين في كارثة وطمس الهوية الفرعونية محاولة دؤوبة من الذين يحاولون إقامة الخلافة التركية في مصر وهي محاولة متكررة».

وتابع: «الجهلة من السلفيين يقولون إن جميع الفراعنة كافرون مع أن فرعون فقط هو الذي كان كافرا، لأن الله ذكر في القرآن الكريم في سورة غافر في الآية الـ28».

وأوضح أن محاولة طمس الهوية الفرعونية هي كارثة ومحاولة مستمرة لإقامة الخلافة التركية في مصر.