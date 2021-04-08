شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موقف طلاب المنازل من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن طلاب المنازل بالثانوية العامة والاعادة والتقسيم سيدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هؤلاء الطلاب ليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في ابريل ومايو للثالث الثانوي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي في رسالة مصورة تم نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال شهر يوليو القادم.

وأضاف نعلم تماما أن امتحانات الثانوية العامة تشكل مصدر قلق لمعظم البيوت المصرية خاصة أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة لأول مرة بشكل إلكتروني.

وأوضح أنه على الطلاب أن يعلموا أنه لا فرق بين عقد الامتحان ورقيا أو إلكترونيا ففي النهاية شكل واسلوب الاسئلة واحد، لافتا إلى أن الهدف من عقد الامتحان إلكتروني هذا العام هو تقليل العنصر البشري وزيادة عنصر تأمين الامتحانات والحفاظ على سرية الامتحان، إلى جانب تفادي أخطاء الكنترولات واللجوء للتصحيح الالكتروني.

وشدد على أنه سيتم عقد 3 امتحانات قومية تجريبية لطلاب الثانوية العامة، يعقبها امتحانان أساسيان في يوليو وأغسطس، ثم امتحان دور ثاني ،أي أن هناك 6 امتحانات ثانوية عامة هذا العام وهو جهد جبار بالنسبة للوزارة.

وأوضح أن الهدف من عقد 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة هذا العام لأول مرة، هو تجربة الجزء التقني أو العناصر التقنية التي تشكل قلق لدى البعض منعا لحدوث أي مشاكل اثناء الامتحانات الاساسية، كما تهدف هذه الامتحانات التجريبية إلى مساعدة الطالب على التعرف عن قرب على شكل ونوعية الاسئلة التي ستأتي في امتحانات الثانوية العامة 2021 من خلال هذه البروفة التي ستبق الامتحانات الاساسية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الأول الذي سيعقد لطلاب الثانوية العامة 2021، سيتم عقده في ابريل في ايام 18 و20 و22 ابريل، وسيكون امتحانا تجريبيا بالتابلت في اللجان، والهدف هنا ليس الاسئلة أو الجزء الفني أو الاكاديمية ولكن للاطمئنان على كفاءة اجهزة التابلت، وعمل محاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة اكواد المواد وكلمات الخاصة بالامتحانات .، وستكون الاسئلة لا علاقة لها بالاسئلة الحقيقية للمنهج (اسمك ولونك المفضل ... ) مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الاكاديمية فقط لاختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات ابريل ستعقد على 3 ايام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل مشاكل في كل يوم من الأيام الثلاثة، وسيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو اقل «مش امتحان نذاكر له».

اما عن امتحانات مايو فقال أنها ستعقد في ايام 23 و25 و27 مايو 2021، مشيرا إلى انه ايضا امتحان بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب بأكواد مختلفة، وستكون الامتحانات قصيرة بعدد اصغر من الاسئلة، بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير، بالاضافة إلى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للامتحان التجريبي الثالث والاخير، فسيكون محاكاة كاملة أكثر تشابها مع الامتحان الرسمي، وسيكون عبارة عن بروفة بلا درجات، ،وسيكون لها جدول على مدار 5 ايام بمعدل مادتين في اليوم.

وقال الوزير هذا الامتحان سيكون بنفس زمن الامتحان الرسمي ونفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي .