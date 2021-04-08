شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح واضطراب الملاحة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 14 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 9 أبريل إلى الأربعاء 14 أبريل 2021، حيث يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٢٥ درجة يوم الجمعة ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي السبت والأحد ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس , كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية ونشاط للرياح مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

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- حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021:

فرص سقوط امطار خفيفة : على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 20%

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط والبحر الاحمر وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر

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- حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021:

فرص سقوط امطار خفيفة : على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20%

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5.5 متر

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

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- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر

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- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 9 أبريل 2021 إلى الأربعاء 14 أبريل 2021