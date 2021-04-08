شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات جديدة لرئاسة الوزراء تعرف عليها (النص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية اليوم 7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 496 لسنة 2021 بشأن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة شرق الوادي خلف محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان للإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسة الوزراء رقم 497 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية نجع على الدين بقرية الحمادية –مركز سوهاج- لإقامة مركز شباب عليها.

في السياق نفسه نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 499 لسنة 2021 بتعديل الحدين القلبي والشرقي لقطعة الأرض المخصصة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لإقامة مقر لنادي صدفا.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 500 لسنة 2021 لتعديل غرض التخصيص الوارد بقرار محافظ كفر الشيخ رقم 392 لسنة 1998 المشار إليه ليكون لإقامة قسم شرطة بمدينة سيدي غازي بدلاً من مركز شرطة بقرية سيدي غازي.

كما نشرت الجريدة قرار رقم 501 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية كفر الشهاوي بكفر شكر محافظة القليوبية، لإقامة مكتب البريد.

وإلى نص القرارات