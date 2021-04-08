شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنشئ شعبة نوعية لألعاب المائدة (الكازينو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير السياحة والأثار خالد العناني، قرار بشأن إنشاء شعبة نوعية باسم شعبة ألعاب المائدة (الكازينو) وتكون تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصاتها.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية هذا القرار اليوم في عددها رقم 81 لسنة 2021، بإصدار وزير السياحة والأثار قرار رقم 95 لسنة 2021، بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

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