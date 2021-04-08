شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت زمنا طويلاً .. ووساطة الاتحاد الأفريقي لم تصل لنتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، إن «مفاوضات سد النهضة أخذت زمنا طويلاً واضطررنا لتدعيم الوساطة الأفريقية التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف المفاوضات».

وأضاف البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام قطرية، أثناء زيارته للدوحة، اليوم الخميس، أن «السودان دعمت الوساطة الأفريقية والأمريكية، ولكن لم نتوصل إلى نتائج حتى الآن».

وتابع: «نحن كأفارقة اخترنا وساطة الاتحاد الأفريقي، ولكننا اكتشفنا أنها تحتاج أيضًا إلى دعم، لذلك السودان قدم مبادرة بتدعيم الوساطة الأفريقية».

فيما اتهمت مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان، إثيوبيا بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة عدم ثقتها في الجانب الإثيوبى.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «لا نثق في الحصول على معلومات من إثيوبيا حول ملء السد هذا العام، ثم يأتى العام القادم وقد يرفضوا تسليم معلومات بعد أن يكون السد أمرا واقعًا.. وهذا يعكس سوء نية إثيوبيا في فرض الأمر الواقع، محذرة أديس أبابا من ملء السد دون اتفاق واضح وملزم قانوني، قائلة:»أمر خطير يشكل تهديدا مباشرا«.

وعن المزاعم الاثيوبية حول خسارة مليار دولار حال عدم ملء السد، أضافت وزيرة الخارجية بقولها:«كيف يقارن الجيران مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم».

وذكرت الوزيرة أن مصر قدمت مبادرة للخروج من الأزمة لكن رفضها الجانب الإثيوبي، معلقة: «لم أتوقع تصرف إثيوبيا».