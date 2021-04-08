شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 غدا .. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎلمدارس ﻓﻰ رﻣﻀﺎن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها نفى الحكومة إلغاء الدراسة في رمضان تحت عنوان"اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎلمدارس ﻓﻰ رﻣﻀﺎن.. "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺤﻀﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺎﳌﺪارس ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺈﻗﺮار رﺳﻤﻰ ﻟﻮﻟﻰ اﻷﻣﺮ.. وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد أﻳﺎم ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 3 أيام أسبوعيا". اقرأ في العدد أيضا.. -5 وزراء ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ المركز المصرى ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻟﺪراﺳﺎت "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.. ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ".. وﻳﺆﻛﺪون: ﻣﺒﺎدرات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﺆﻛﺪ المفهوم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.. ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ: ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أواﺋﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ اﺗﺒﺎع اﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟتحسين ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن.. راﻧﻴﺎ المشاط ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة اﻟﺘﻰ أﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 75 ﺗﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺴﻰ أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.. ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻇﻬﺮت ﻗﺪرة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ -5 وزراء ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ المركز المصرى ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻟﺪراﺳﺎت "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.. ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ".. وﻳﺆﻛﺪون: ﻣﺒﺎدرات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﺆﻛﺪ المفهوم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.. ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ: ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أواﺋﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ اﺗﺒﺎع اﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟتحسين ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن.. راﻧﻴﺎ المشاط ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة اﻟﺘﻰ أﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 75 ﺗﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺴﻰ أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.. ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻇﻬﺮت ﻗﺪرة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ - اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ المدينة المفقودة ﻓﻰ اﻷﻗﺼﺮ.. ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ أﻣﻨﺤﺘﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ.. واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن ﻣﻨﺬ 3000 ﻋﺎم.. زاﻫﻰ ﺣﻮاس: أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ المصرية.. وﻏﺪا 200 وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺤﺪث ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ: ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ4.5 مليون ﺟﺮﻋﺔ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل 4 أسابيع.. ﻫﺎﻟﺔ زاﻳﺪ : إﻟﻐﺎء ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺮورى لمنع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﺮﻣﻀﺎن.. وﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪى وارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ أﻗﻮى ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ: ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ4.5 مليون ﺟﺮﻋﺔ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل 4 أسابيع.. ﻫﺎﻟﺔ زاﻳﺪ : إﻟﻐﺎء ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺮورى لمنع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﺮﻣﻀﺎن.. وﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪى وارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ أﻗﻮى ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء: ﺗﻌﻨﺖ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﺪ ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻻﺣﺘﻘﺎن بالمنطقة.. "ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ" ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺮى ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻛﻴﻨﺸﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ.. وﻳﺘﺎﺑﻊ المشروعات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد المائية اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.. الهولوجرام .. ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻹﺻﺪارات المؤمنة اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.. الهولوجرام .. ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻹﺻﺪارات المؤمنة ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﻳﻠﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ الـ 10 لمنظمة اﻟﺪول اﻟﺜﻤﺎﻧﻰ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدى.. وﻳﺆﻛﺪ: ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻬﺞ المشترك لمعالجة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المهمة.. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن بين ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ المواطنين واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻘﻮات المسلحة ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﻮات المسلحة ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ "اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء" ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺳﺮﻗﺎت اﻟﺘﻴﺎر.. المتحدث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة: ﻻ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ المواطنين واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ رﻣﻀﺎن 9.30 صباحا حتى 1.30 "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺗﻌﻠﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺪارس المصرية اليابانية

p "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺗﻌﻠﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺪارس المصرية اليابانية