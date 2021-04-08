شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: استرداد 95% من الأراضى المغتصبة وأى محاولة إثيوبية ستجد ردا حاسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد اللواء الخامس للقوات المسلحة السودانية العميد وليد أحمد السجان، أن القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة بمنطقة الفشقة الكبرى، مطالباً الجهات التنفيذية في الدولة أن تولى اهتمامها بالمنطقة وتهيئة البيئة للموسم الزراعي وتنمية المنطقة لاستقرار المواطنين، مؤكداً أن أي محاولة من الجانب الأثيوبى ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال خلال استقباله والي القضارف وأمين عام ديوان الزكاة بمنطقة أم براكيت، إن القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح وعلى قناعة أنهم يدافعون عن الأرض وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على الفشقة وتبقى القليل، مضيفا "نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي".

وأكد والي ولاية القضارف د. سليمان علي موسى وقوفهم خلف القوات المسلحة الى ان تضع علامات ترسيم الحدود، وأعلن الوالي عن تبرعه لدعم احتياجات رمضان بأكثر من مليون جنيه.

من جانبه، جدد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا أحمد عبدالله عثمان دعمه للقوات المسلحة ودعم الزراعة لاستقرار المواطنين، معلناً عن تبرعه بمبلغ مليار جنيه لقوات الشعب المسلحة.