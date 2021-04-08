شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن مد ساعات تشغيل مراكز تطعيم لقاح كورونا حتى 10 مساء فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تشغيل مركز تطعيمات لقاح كورونا حتى الساعة 10 مساء فى شهر رمضان، مضيفة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بالوزارة حول آخر مستجدات لقاح كورونا: "سيصل خلال الفترة المقبلة 900 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى مصر من الصين، ونستكمل الـ 4.5 مليون جرعة من كوفاكس حصة مصر من اللقاح خلال 4 أسابيع.

وأعلنت الوزيرة خلال المؤتمر، تسجيل 1.1 مليون مواطن على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم توفير 350 مركزا للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا، وتابعت: "بدأنا بـ39 مركزا ثم تم زيادتهم لـ40 مركزا ثم 139 مركزا، ثم 169 مركزا وخلال الأسبوع المقبل سيتم زيادة المراكز لـ350 مركزا بالجمهورية".

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا فى العام.

وأشارت إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية وخلال أيام ستبدأ فى توريد جرعات جديدة إلى مصر بواقع 400 ألف جرعة ثم 500 ألف جرعة جديدة بعدها، ودعت الدكتورة هالة زايد، المواطنين إلى الاتصال بـ105 للتعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بآليات علاج كورونا فى مستشفيات الوزارة وقت الحاجة، كما دعت المواطنين للاتصال بـ الخط الساخن 1440 للمعزولين منزليا للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة حول سبل العزل المنزلى.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يوجد زيادة فى عدد الحالات المصابة بكورونا يومياً، خاصة فى محافظات الصعيد، وتابعت: محافظة قنا بها زيادة فى عدد الإصابات بنسبة 30% وأسيوط 13% والشرقية 14% وبورسعيد 22% وسوهاج 25%.