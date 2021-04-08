شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض أهلا رمضان بالجيزة.. وتخفيضات تصل لـ20% على أسعار السلع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365، جولة بمعرض أهلا رمضان بمحطة الطالبية فيصل بالجيزة، بأرض المطاحن بشارع فيصل، حيث تم افتتاح المعرض اليوم الخميس، بتخفيضات تصل لـ20% على جميع السلع.

ويضم المعرض عددا كبيرا ومتنوعا من السلع، بالإضافة إلى ياميش رمضان واللحوم والخضروات، والعصائر والألبان وغيرها.

وافتتح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعادل إمبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور.

وأكد وزير التموين، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، وأن التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التموين، إن معارض أهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 18 لـ20% فيما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المعارض تضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية وكذلك الياميش فضلاً عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور.

وأكد المحافظ، أن الغرفة التجارية بالجيزة قد جهزت المعرض على أكمل وجه ومُكيفة الهواء توفيرا لراحة المواطنين، وأن المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر ومشاركة أكثر 50 شركة وعارضا.

