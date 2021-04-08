شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تخفيضات 30% بمعارض "أهلا رمضان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق بالمحافظات، مؤكداً أن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 18 لـ20%، فيما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعادل إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور، بحضور طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة وهالة غريب وكيل مديرية التموين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المعارض تضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين، ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية وكذلك الياميش، فضلاً عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور، وأن الغرفة التجارية بالجيزة قد جهزت المعرض على أكمل وجه ومُكيفة الهواء توفيرا لراحة المواطنين، مشيراً إلى أن المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحه 2000 متر ومشاركه أكثر 50 شركة وعارض.

وأشاد محافظ الجيزة بالغرفة التجارية لما تقوم به من دور حيوي وهام للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم علي توفير احتياجاتهم بسعر مناسب انطلاقا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص.



افتتاح معرض أهلا رمضان



جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان



وزير التموين خلال افتتاح معرض أهلا رمضان