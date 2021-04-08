شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات بمناطق زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر – الألفينات – الأربعة آلاف – بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)، لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 10-4-2021 وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم، نتيجة لتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.