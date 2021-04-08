الجمعية العمومية للأهرام تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن تعديل أوضاع المؤسسات الصحفية القومية أمر حتمي يستلزم العمل سريعًا على علاج المشكلات المزمنة التي تعاني منها منذ سنوات عديدة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام أمس لاعتماد القوائم المالية لعامي 2013/2014 و2014/2015.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة حريصة على اعتماد القوائم المالية المتأخرة بجميع المؤسسات الصحفية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليجري بعد ذلك اعتماد الجمعيات في مواعيدها المحددة دون تأخير، بعد توقف أعمال الجمعية منذ 3 سنوات بدء تنفيذ القانون 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون البناء بين الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات الصحفية القومية مقدراً الجهد الكبير الذي قام به أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للانتهاء من اعتماد القوائم المالية المتأخرة.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام قد بدأت اعمالها بحضور أعضاء الهيئة المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش والدكتور محمد توفيق ووليد عبد العزيز والمستشار/ مدحت لاشين وعزيزة أحمد التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والاحزاب و مدحت عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة – وزارة المالية المستشار / أحمد شحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي – نائب رئيس مجلس الدولة و المهندس/ رأفت عبد العزيز نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية و وأيمن محمد يس خبير التمويل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحنان وجدي رئيس إدارة تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات و فاطمة السيد أمين عضو الجمعية العمومية و محمد عبد الله حماد عضو الجمعية العمومية و عطية الغريب عطية عضو الجمعية العمومية و محمد عبد الحميد عضو الجمعية العمومية و جمال محمود عبد النبي عضو الجمعية العمومية و محمد سيد جمعة عضو الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام و ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي والبوابة و محمد شبانه رئيس تحرير الأهرام الرياضي و جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي و سعيد عبد الحي غنيم نصر عيسى مدير عام المؤسسة و أسامة نصر مدير عام الإدارة العامة للمطابع الصحفية و عبد الرؤوف خليفة و إسماعيل فرج العوامي و هشام حسن و تامر علي و أحمد محمد عثمان و محمد جلال.

كما شارك في الجمعية العمومية، أميمة عبد الحميد رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وشادية رزيق أبو بكر رئيس القطاع الأول - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و حسام خالد عبد الحليم وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وجرجس جاب الله مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

وقال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن المؤسسة شهدت العديد من المراحل خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 145 عاماً منها مرحلة الوفرة المالية التي امتدت منذ عام 1960 وحتي عام 2011 بداية مرحلة الندرة التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الإيرادات وزيادة كبيرة في الأجور والمصروفات ومستلزمات الإنتاج مشيرة إلى أن الحفاظ على المؤسسات الصحفية أمن قومي في كل دول العالم بلا استثناء مستعرضاً أهم المشروعات التي شهدتها الأهرام خلال السنوات الثلاث الماضية والتي استدعت زيادة الإيرادات للوصول إلى التوازن المالي بالمؤسسة مثل توسعات جامعة الأهرام الكندية.

وقررت الجمعية إتمام القوائم المالية لمؤسسة الأهرام محملة بملاحظات مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)، على أن يشكل مجلس الإدارة لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات وإبلاغ الهيئة والجهاز المركزي بنتائج أعمالها خلال شهر على الأكثر.

كما اعتمدت الجمعية العمومية، اللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة بالإجماع، وبالنسبة للملاحظة الخاصة بقطعة الأرض الكائنة بالكيلو 68 طريق مطروح الواردة برقم 2/1 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قررت الجمعية تشكيل لجنة عن طريق الهيئة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 179 لسنة 2018 لتقصي الحقائق في هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تتوصل إليه هذه اللجنة وتفويض رئيس الجمعية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.