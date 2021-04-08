شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد قبول طلبات التصالح للمجموعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الثالثة على التوالي، حيث قام بتهنئة أحد المواطنين المستفيدين من منظومة التصالح، مشيرًا إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 599 ملفًا، في حين تم فحص 1767 ملفًا ومعاينة 777 ملفًا من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.

وشدّد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأي أنشطة أخرى.