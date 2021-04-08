شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحتفي ببطل مصري أنقذ عائلة يهودية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ببطل مصري أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية.

نشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في «تويتر»، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها احتفاء بلادها بالبطل المصري، الدكتور محمد حلمي، الذي أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية، حينما قام بإخفائها طيلة فترة المحرقة.

وأفادت صفحة «إسرائيل بالعربية»، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، بأن بلادها كرمت محمد حلمي لإنقاذه يهودا، وليصبح بذلك أول عربي يتم تكريمه بلقب «الشرفاء بين الأمم»، وهو اللقب الذي يحظى به الأشخاص من غير اليهود ممن قاموا بإنقاذ يهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي السياق نفسه، تحيي إسرائيل، اليوم الخميس، ذكرى الهولوكوست على يد النازيين، وكذلك ممن لقوا حتفهم العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث دوّت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، لمدة دقيقتين، بعد توقف المشاة عن السير وأوقف السائقون سياراتهم في الشوارع وعلى الطرق السريعة.+

قصة الدكتور محمد حلمي