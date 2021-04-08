شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدر قرارين جديدين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراران جمهوريان أحدهم بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، والأخر لإقامة مشروعات تنموية بمحافظة كفر الشيخ.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار بشأن تعديل اتفاقية موقعة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بتاريخ 24/8/2020.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي قرار رقم 591 لسنة 2020، بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار اخر رقم 107 لسنة 2021، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها.

وإلى نص القرارات.