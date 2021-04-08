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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة
العام الدراسي 2020-2021 من خلال الجداول التالية:
تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954