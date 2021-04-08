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التعليم تعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة
العام الدراسي 2020-2021 من خلال الجداول التالية:

تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
تعرف علي تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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