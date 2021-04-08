شكرا لقرائتكم خبر عن إمساكية رمضان 2021 مواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الحسابات الفلكية وإمساكية رمضان ٢٠٢١، أن غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء القادم ١٣ أبريل.

حيث تفصلنا أيام معدودة عن شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره ملايين المسلمين.

ووفقا لـ «إمساكية رمضان 2021» والتي تحدد توقيتات الإفطار والإمساك للمسلمين وعدد ساعات الصيام اليومية، فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر الكريم في عدد ساعات الصيام والتي تصل هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة.

وتصل ساعات الصيام حسب إمساكية رمضان ٢٠٢١، في أول أيام رمضان 14 ساعة و41 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين المقبل الموافق 12/4/2021م ويكون اليوم التالي ليوم الرؤية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26- 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد طبقا لـ امساكية رمضان ٢٠٢١.

يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان الكريم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.

- الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، حسب امساكية رمضان ٢٠٢١.

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢١.

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

مسلسلات رمضان 2021 امساكية رمضان

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30، طبقا لـ امساكية رمضان ٢٠٢١

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان طبقا لـ «امساكية رمضان ٢٠٢١»

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:48، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:49، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:50، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29.

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢١

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:53، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:54، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:55، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:56، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

و طبقا لـ «امساكية رمضان ٢٠٢١»

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:58، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:59، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 8:00، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:01، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان حسب امساكية رمضان ٢٠٢١.

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:04، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

عدد ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان طبقا ل «امساكية رمضان ٢٠٢١»

عدد ساعات الصوم طبقا لـ امساكية رمضان ٢٠٢١، تكون 15 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

و يمكنكم تحميل صورة امساكية رمضان ٢٠٢١ من صفحتنا على الفيسبوك.