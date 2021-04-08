شكرا لقرائتكم خبر عن حول جرائم سوق المال وغسل الأموال.. دورتان تدريبيتان لقضاة المحاكم الاقتصادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من 5 إلى 8 إبريل 2021، وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.

ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.

تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية

تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية

تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية

تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية

تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية