شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتل أم وطفلها.. محافظ المنيا يحظر سير «التوكتوك» على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، خلال الكتاب الدوري رقم 36 لسنه 2021، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تذليل معوقات ترخيص مركبات التوك توك، وحظر سيرها على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات «التوك توك»، وتحقيق انضباط سيرها.

كما وجه المحافظ بتوعيه مالكي مركبات «التوك توك» بالسير في إجراءات الترخيص، مع الالتزام بالرسوم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وتحديد خطوط سير مركبات «التوك توك» بعيدا عن المدن وتحديد تعريفه ركوب لها مع عدم فرض أي رسوم عليها.

وأكد المحافظ على التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع ضرورة المتابعة المستمرة بموقف الإجراءات المتخذة على مدار اليوم من خلال عرض تقارير مفصله.

يذكر أن محافظة المنيا، شهدت منذ أيام حادث بشع بعد أن قتلت أم وطفلها على يد سائق «توكتوك» مستخدما «الساطور» بأحد شوارع مركز بني مزار، وتم ضبطه بعد نجاح رجال وزارة الداخلية في ضبطه أثناء اختباؤه في محافظة الإسكندرية، وأمرت النيابة العامة بحبسه اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية عن ضبط المتهم وقالت في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة (ربة منزل) بدائرة مركز بنى مزار بمديرية أمن المنيا وبها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، ووجود كريمتها، 6 سنوات، على قيد الحياة وبدون إصابات بمحل الواقعة واستقبال أحد المستشفيات نجل المتوفية 3 سنوات (متوفى) نتيجة كسور بالجمجمة

وأضافت: «توصلت تحريات فريق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إلى أن مرتكب الواقعة (سائق توك توك)– مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال اختبائه بمدينة الإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية»