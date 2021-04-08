شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لقاح استرازينيكا أمن تمامًا وفعال ولم ترصد مصر أي أعراض غير متوقعة للقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت تراجع في الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة الأسبوعية مستقرة آخر 6 أسابيع، ولكن هناك زيادة ملحوظة في محافظات الصعيد.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك زيادة في معدل الإصابات بعدد من المحافظات مقارنة بالعام الماضي، والتي شهدت مرحلة الذروة للموجة، موضحة أن الزيادة جاءت في محافظات كفر الشيخ بنسبة 34% زيادة، وسوهاج 25%، والشرقية 14%، واسيوط 13%، وقنا 30% .

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نفس التوقيت من العام الماضي كان هناك انخفاض كبير في التردد على المولات والكافيات والمواصلات والمدن والقري السياحية ورغم ذلك كانت تعد مرحلة الذروة من حيث ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا، موضحة أن العام الحالي تراجع الانخفاض ويكاد يصل إلى الممارسة الطبيعية وعلي سبيل المثال انخفاض على المواصلات كان 52% العام الحالي 2% فقط، والتردد على القري السياحية كانت 60% العام الحالي 2%.

وأعلنت وزيرة الصحة، موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الاتفاقية مع الصين لانتاج لقاح سينوفاك في مصر، مشيرة إلى أن خط انتاج فاكسيرا سينتج نحو 20 مليون جرعة في السنة، وجاري تجهيز خط إنتاج آخر لاضافة مليون جرعة أخرى في السنة، ستيتم تصديرها للدول الأفريقية، مشددة على أن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا أظهرت مدى التعاون المثمر وغير المسبوق مع دولة الصين قيادة وشعبة على التضامن الكبير خلال مصر ومنها تلقي 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية لمصر ومن المقرر أن تستكمل لتصل مليون جرعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى إننا توسعنا في مراكز تلقي اللقاحات على ستوي الجمهورية ووصلت حتى الآن إلى 339 مركز وستصل إلى 350 مركزا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مصر لديها جرعات كافية من اللقاحات سواء الصيني سينوفارم أو استرازينيكا والذي من المقرر استكمال باقي الشحنات لتصل إلى 4.5 مليون جرعة من كوفاكس خلال 4 أسابيع.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم التوسع في الفئات المستحقة للقاح سواء لعاملين أو القطاعات السياحية، مضيفة أنه بالنسبة لموسم الحج فانه حتى الآن لم تعلن السعودية على اطلاق موسم الحج وما تم هو فتح العمرة في شهر رمضان، وأن الوزارة جاهزة من خلال توفير لقاح سينوفارم للحجاج لانها ما بين الجرعة الأولى والثانية 3 أسابيع فقط، بينما استرزينيكا تحتاج 3 شهور بين الجرعة الأولى والثانية.

وشدد وزيرة الصحة على أن لقاح استرازينيكا أمن تمامًا وفعال ولم ترصد مصر أي أعراض غير متوقعة للقاح، بالعكس لقاح استرازينيكا من أكثر اللقاحات شفافية حول دراساته ونتائجه في العالم، وإنه قياسا بعدد من لقوا اللقاح في العالم بمن اصيبوا بجلطات دموية نسبة لا تذكر نهائي.