شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: زيادة ملحوظة في معدل إصابات فيروس كورونا بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الفترة الماضية شهدت تراجع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعية مستقرة آخر 6 أسابيع ولكن هناك زيادة ملحوظة في محافظات الصعيد.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي أن هناك زيادة في معدل الإصابات بعدد من المحافظات مقارنة بالعام الماضي، والتي شهدت مرحلة الذروة للموجة، موضحة أن الزيادة جاءت في محافظات كفر الشيخ بنسبة 34% زيادة، و سوهاج 25% ، والشرقية 14% ، واسيوط 13% ، وقنا 30% .

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نفس التوقيت من العام الماضي كان هناك انخفاض كبير في التردد علي المولات والكافيات والمواصلات والمدن والقري السياحية ورغم ذلك كانت تعد مرحلة الذروة من حيث ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا، موضحة أن العام الحالي تراجع الانخفاض ويكاد يصل إلي الممارسة الطبيعية وعلي سبيل المثال انخفاض علي المواصلات كان 52% العام الحالي 2% فقط، والتردد علي القري السياحية كانت 60% العام الحالي 2% .

وأعلنت وزيرة الصحة، موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء علي الاتفاقية مع الصين لإنتاج لقاح سينوفاك في مصر، مشيرة إلى أن خط انتاج فاكسيرا سينتج نحو 20 مليون جرعة في السنة، وجاري تجهيز خط إنتاج أخر لإضافة مليون جرعة أخرى في السنة، سيتم تصديرها للدول الأفريقية، مشددة على أن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا أظهرت مدي التعاون المثمر وغير المسبوق مع دولة الصين قيادة وشعبة على التضامن الكبير خلال مصر ومنها تلقي 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية لمصر ومن المقرر أن تسكمل لتصل مليون جرعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الصحة إلي إننا توسعنا في مراكز تلقي اللقاحات علي ستوي الجمهورية ووصلت حتي الآن إلي 339 مركز وستصل إلي 350 مركزا علي متسوي الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلي أن مصر لديها جرعات كافية من اللقاحات، سواء الصيني سينوفارم أو أسترازينيكا والذي من المقرر استكمال باقي الشحنات لتصل إلى 4.5 مليون جرعة من كوفاكس خلال 4 أسابيع.

وأكدت وزيرة الصحة أنه تم التوسع في الفئات المستحقة للقاح سواء لعاملين أو القطاعات السياحية، مضيفة أنه بالنسبة لموسم الحج فإنه حتي الآن لم تعلن السعودية علي إطلاق موسم الحج وما تم هو فتح العمرة في شهر رمضان، وأن الوزارة جاهزة من خلال توفير لقاح سينوفارم للحجاج لأنها ما بين الجرعة الاولي والثانية 3 اسابيع فقط، بينما استرزينيكا تحتاج 3 شهور بين الجرعة الاولي والثانية.

وشدد وزيرة الصحة علي أن لقاح أسترازينيكا أمن تماما وفعال ولم ترصد مصر أي أعراض غير متوقعة للقاح، بالعكس لقاح استرازينيكا من أكثر اللقاحات شفافية حول دراساته ونتائجه في العالم، وإنه قياسا بعدد من لقوا اللقاح في العالم بمن أصيبوا بجلطات دموية نسبة لا تذكر نهائي.