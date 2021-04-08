شكرا لقرائتكم خبر عن «البروج مصر» تتعاقد مع مكتب «Alchemy» استشاري للتصميمات الداخلية بمشروع 6ixty Iconic Tower بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت شركة «البروج مصر» مع مكتب «Alchemy للتصميمات والاستشارات الهندسية لتولى مهام استشارى التصميمات الداخلية بمشروعاها الجديد 6ixty Iconic Tower في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الشركة لتقديم منتج عقارى متميز بمواصفات وجودة عالمية لعملاء مشروعاتها.

ويمتلك مكتب «Alchemy» للتصميمات والاستشارات الهندسية خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التصميم الداخلى للمشروعات التجارية والطبية والفندقية والسكنية عبر مشروعات نفذها داخل السوق المصرى مع كبرى شركات التطوير العقارى ومنها شركة نيوجيزة وسى شيل للتنمية السياحية ومشروعات Alamin hotel وHacienda white وAbu tig hill Gouna وFanadir bay Gouna وSwan lake وخارج مصر في فرنسا وإيطاليا ودبى بدولة الإمارات ومملكة البحرين ويضم كوادر هندسية متخصصة ذات خبرة في الأعمال الاستشارية والهندسية لمشروعات الأبراج الشاهقة.

ووقع التعاقد المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر والمهندس كريم ميختيجان الرئيس التنفيذى لمكتب «Alchemy» للتصميمات والاستشارات الهندسية بحضور أسامه وجيه العضو المنتدب لشركة البروج مصر.

وقال المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر إن الشركة تسعى دائماً لتقديم منتج عقارى متميز ويحقق أعلى عائد استثمارى لعملائها بمشروعاتها لذا تختار المكاتب الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والتخصص وسابقة الأعمال في نفس مشروعاتها وكان اختيارها لمكتب «Alchemy» يحقق الهدف من هذه الرؤية.

أوضح العاصى أن استراتيجية «البروج مصر» في السوق العقارى ترتكز على تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وبمواصفات مختلفة تضمن لها المنافسة بقوة داخل القطاع العقارى، مشيراً إلى أن الشركة تخطط البدء في أعمال التنفيذ بمشروعها الجديد خلال الربع الثالث من العام الجارى ضمن خطة التنفيذ.

وأضاف العاصى أن الشركة تحرص على تنفيذ مشروع 6ixty Iconic Tower في العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى من الجودة من حيث التصميم والتخطيط والديكورات الداخلية ولذلك تعاقدت مع مكتب «Alchemy خاصة أن المشروع يعد ثانى أعلى برج في العاصمة الإدارية بعد الذي تنفذه الدولة .

وفى نفس السياق، قال المهندس كريم ميختيجان الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمكتب «Alchemy» للتصميمات والاستشارات الهندسية «أننا متحمسون للتعاون مع شركة بحجم البروج مصر» خاصة أنها نجحت خلال فترة تواجدها في السوق العقارية بتطوير محفظة مشروعات متنوعة وتأتى ضمن أكبر الشركات العقارية المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح ميختيجان أن المكتب يستهدف نقل خبراته خارجياً وداخلياً لإحداث فارقاً في التصميم الداخلى والديكورات والتأثيث الخاص بمشروع «6ixty Iconic Tower» والذى يمثل باكورة المشروعات ذات الارتفاعات الشاهقة والتى تتطلب نوعية خاصة من التصميمات الداخلية تتناسب مع حجم المشروع.

وأعرب ميختيجان عن سعادته بهذا التعاون مع شركة البروج مصر قائلاً إن مكتبه يستهدف استمرار التعاون في مشروعات الشركة المستقبلية في السوق العقارية.

وكانت شركة البروج مصر تعاقدت مكتب (DSA ARCHITECT INTERNATIONAL) الإنجليزى والذى تمتد خبرته 35 عاماً في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب وذلك لتصميم مشروعها الجديد (sixty iconic tower) في العاصمة الإدارية الجديدة

وتطور شركة «البروج مصر» مشروع «Sixty Iconic Tower» في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دور سيتم البناء على 60% من الأرض وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.