شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى ومنظمة خريجى الأزهر تطلقان مسلسل "نور وبوابة التاريخ بالبرتغالية برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الإثنين المقبل، لإطلاق بث مسلسل "نوروبوابة التاريخ" النسخة البرتغالية فى البرازيل والدول الناطقة بالبرتغالية طوال شهر رمضان المعظم، حيث تذاع الاحتفالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى رسالة عالمية من مصر لأطفال العالم، وللتأكيد على ريادة علماء العرب وأنهم دعاة علم وحضارة، بالتعاون المشترك بين اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، والأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنظمة العالمية لخريجي الازهر .

يشارك فى الحدث الفريد من نوعه، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بكلمة له يلقيها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، كما يتحدث فى الاحتفالية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، و أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر أمين عام المنظمة، والسفير وائل أحمد كمال أبو المجد سفير مصر بالبرازيل، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور للأطفال.

من الجانب البرازيلي: ميلتون ريبيرو، وزير التعليم في البرازيل؛ الكاردينال دوم أوديلو بيدرو شيرير، رئيس أساقفة ساو باولو ؛ الأنبا أغاسون أسقف البرازيل وتوابعها، ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ساوماركوس" في البرازيل جوليو سيرسون، وزير العلاقات الدولية لولاية ساو باولو؛ على يوسف، سكرتير الثقافة ببلدية ساو باولو؛ والدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل والسفير أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل في جمهورية مصر العربية.

وينطلق بث الاحتفالية 12 أبريل الجاري الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، العاشرة صباحا بتوقيت البرازيل.

ويستعرض المسلسل على مدار 30 حلقة، المعلومات الإثرائية والقصص الملهمة لعلماء العرب والمسلمين الأجلاء الذين أثروا العلم وساهموا في النواة الأولى لمختلف العلوم الحديثة باختراعاتهم وأفكارهم ونظرياتهم التي كانت منبرا للعلم وإشعاعا مضاء للعالم أجمع والتي بني عليها علماء الغرب كل ما توصلوا إليه حديثاً.

المسلسل أعدته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي في مصر، بالشراكة مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



وتهدف النسخة البرتغالية الموجهة للدول الناطقة بالبرتغالية، إلى توسيع الإستفادة من المسلسل لتشمل كل أطفال العالم، لتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، وغرس قيم الانتماء للأوطان في نفوسهم، بالإضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم، حيث يلقى المسلسل الضوء على أهم اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين فى شتى العلوم التى أثرت الحياة البشرية عبر التاريخ.





مسلسل نور وبوابة التاريخ النسخة البرتغالية