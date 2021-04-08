شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم أمهات الشهداء ويوجه بإنشاء قسم للتواصل معهم وحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة الجيزة احتفالية لتكريم أمهات الشهداء، وفى بداية الفعالية طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحاضرين بوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء الأبرار.

وأكد المحافظ على استمرار الصمود والتحدى لرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة والتى واجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية.

وأشاد محافظ الجيزة بدورهم البارز فى القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات التى كانت تنال من أمن مصر حتي أصبحت واحة للأمن والأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصرى.

ووجه المحافظ التحية والتقدير لكل أم وأب وزوجة وأبناء قدموا شهيدا ضرب أروع المثل فى التضحية الوطنية والفداء للوطن ودفاعا عنه، حتي ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار، معاهدا إياهم بالوفاء الدائم والاعتراف لما قدمه شهداؤنا من أرواحهم.

وخلال الفاعلية كلف محافظ الجيزة بإنشاء قسم مختص بالتواصل مع أسر الشهداء والتعرف على أى معوقات أو مشكلات تواجههم للتنسيق والتوجية نحو حلها على الفور إلى جانب العمل على تسهيل سبل المعيشة لهم.

وعبرت أمهات الشهداء عن خالص شكرهن وتقديرهن لحرص محافظة الجيزة على اللقاء بهن وتكريمهن، وقد شمل تكريم المحافظ أمهات كلا من الشهيد الرائد حسن جمال عبد الرحمن، والشهيد مجند جمعة عبد التواب، والشهيد مجند عبد الدايم عيد عبد الدايم، والشهيد مجند مصطفى عمار محمود، والشهيد نقيب أحمد جمال عبد الفتاح، والشهيد الرائد هشام جمال الدين شتا، والشهيد الرائد أحمد سمير محمود.