شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 10 علامات تأمينية بالمحررات الصادرة من مجمع الاصدارات الذكية والمؤمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة ستعمم فى الأول من يوليو المقبل المحرارات المؤمنة والذكية في كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تطبيقها رسميا في عدد من المحافظات بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته التي ألقاها أمس الأربعاء أثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، أن المحررات المؤمنة ستضم 10 علامات تأمينية في كل محرر بعضها مرئي والآخر غير مرئي، وهو ما يجعل من تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة خاصة وأن العلامات غير المرئية تحتاج أجهزة وأدوات معينة لرؤيتها.

وأشار الوزير إلى العمل بدأ بالمحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل العيني، وفروع التوثيق في ثلاث محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تأتي المرحلة الثانية التي سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر، وستطبق في سبع محافظات هي القليوبية، والمنوفية، وطنطا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف.

أما المرحلة الثالثة فستنتهي 30 يونيو 2021 وتشمل 7 محافظات هي البحيرة، ومرسى مطروح، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط فيما تاتي المرحلة الرابعة والأخيرة والتي ستبدأ من 1 يوليو 2021 حتى نهاية العام في الـ10 محافظات المتبقية.



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