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حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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