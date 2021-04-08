شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزيرة الصحة: نستكمل خلال 4 أسابيع الحصول على 4.5 مليون جرعة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما أكدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توسيع العمل فى المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بعدم التزاحم والذهاب فى توقيتات مختلفة على مدار اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أنه خلال أيام تصل شحنة جديدة من اللقاحات، وخلال 4 أسابيع تستكمل مصر 4.5 مليون جرعة.

وقالت هالة زايد إن الوزارة أوشكت على تطعيم العاملين بمصر للطيران وعمال قناة السويس، كما سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى ناقش مع إثيوبيا أهمية مواصلة الحوار بشأن سد النهضة

قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي ناقش مع إثيوبيا أهمية مواصلة الحوار لحل الأزمة الحدودية مع السودان وسد النهضة، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، استمرار بلاده في دعم الجهود لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أهمية الوساطة الإفريقية في حل أزمة سد النهضة.

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم أفكار فنية للمساعدة في حل أزمة سد النهضة، مضيفا: "نؤمن بالحل الدبلوماسى لأزمة سد النهضة"، ونرفض الإجراءات أحادية الجانب".

الداخلية تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين بمناسبة شهر رمضان

تقرر منح جميع النزلاء "زيارتين استثنائيتين"، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بمناسبة استقبال شهر رمضان المعظم، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

غداً انخفاض فى حرارة الجو 4 درجات بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط ، حيث تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، لطيف على جنوب البلاد.

خارجية السودان: لا نثق فى إثيوبيا.. ونحذرها من ملء السد دون اتفاق

اتهمت مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان، إثيوبيا بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة عدم ثقتها فى الجانب الإثيوبى.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية اليوم الخميس: " لا نثق في الحصول على معلومات من إثيوبيا حول ملء السد هذا العام، ثم يأتى العام القادم وقد يرفضوا تسليم معلومات بعد أن يكون السد أمرا واقعًا.. وهذا يعكس سوء نية إثيوبيا في فرض الأمر الواقع، محذرة أديس أبابا من ملء السد دون اتفاق واضح وملزم قانوني، قائلة:"أمر خطير يشكل تهديدا مباشرا".

وعن المزاعم الاثيوبية حول خسارة مليار دولار حال عدم ملء السد، أضافت وزيرة الخارجية بقولها:" كيف يقارن الجيران مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم".

وذكرت الوزيرة أن مصر قدمت مبادرة للخروج من الأزمة لكن رفضها الجانب الإثيوبي، معلقة: "لم أتوقع تصرف إثيوبيا".