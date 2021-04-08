شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا فى العام.

وأشارت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد منذ قليل بوزارة الصحة، حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية وخلال أيام ستبدأ فى توريد جرعات جديدة إلى مصر بواقع 400 ألف جرعة ثم 500 ألف جرعة جديدة بعدها، ودعت الدكتورة هالة زايد، المواطنين إلى الاتصال بـ105 للتعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بآليات علاج كورونا فى مستشفيات الوزارة وقت الحاجة، كما دعت المواطنين للاتصال بـ الخط الساخن 1440 للمعزولين منزليا للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة حول سبل العزل المنزلى.

وتابعت وزيرة الصحة: سيتم تشغيل مركز تطعيمات لقاح كورونا حتى الساعة 10 مساء فى شهر رمضان، وقالت سيصل خلال الفترة المقبلة 900 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى مصر من الصين، وأضافت: "نستكمل الـ 4.5 مليون جرعة من كوفاكس حصة مصر من اللقاح خلال 4 أسابيع.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، تسجيل 1.1 مليون مواطن على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم توفير 350 مركزا للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا، وتابعت: "بدأنا بـ39 مركزا ثم تم زيادتهم لـ40 مركزا ثم 139 مركزا، ثم 169 مركزا وخلال الأسبوع المقبل سيتم زيادة المراكز لـ350 مركزا بالجمهورية".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يوجد زيادة فى عدد الحالات المصابة بكورونا يومياً، خاصة فى محافظات الصعيد، وتابعت: محافظة قنا بها زيادة فى عدد الإصابات بنسبة 30% وأسيوط 13% والشرقية 14% وبورسعيد 22% وسوهاج 25%.

وأكدت الوزيرة، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة المتمثلة فى ارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدنى وتنظيف الأسطح وتطهيرها، وأن هذه الفترة من العام الماضى شهدت تراجعا فى إقبال المواطنين على المولات بنسبة 50% بينما فى الوقت الحالى مقارنتا بالعام الماضى 11% وبالنسبة للنوادى كان التراجع العام الماضى 40% وفى نفس الفترة من العام الحالى أصبح 2% وفى العمل 35% بينما حاليا مقارنتا بالعام الماضى 2%.

وقالت وزيرة الصحة والسكان: "من المحافظات التى ترتفع فيها نسب الإصابات بكورونا هى قنا والأقصر وأسوان وسوهاج وسنمر عليهم خلال أيام وقبل شهر رمضان وتابعت: "اجتمع يوميا مع 376 مستشفى للاطمئنان على تدفق الخدمات الطبية واليات علاج كورونا مضيفة أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين فى قطاع السياحة ومصر للطيران وكذلك يتم حاليا تطعيم العاملين بقناة السويس وسيتم البدء فى تطعيم العاملين فى الأنشطة الاقتصادية القومية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنها وافقت على صرف الأدوية بمعدل 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة من المستشفيات، كما وافقت على صرف البان الأطفال للمستحقين لمدة 3 أشهر، ودعت أصحاب الجراحات الحرجة والعاجلة إلى التسجيل بالمشروع القومى لقوائم الانتظار لإنهاء علاجهم واجراء الجراحات الخاصة بهم.

وأشارت إلى مأمونية اللقاحات التى تعاقدت عليها مصر، مضيفة أن جميع اللقاحات حصلت على موافقات من هيئة الدواء وجميعها فعالة وضرورية للحفاظ على الصحة ومنع العدوى أو الدخول فى مضاعفات خطرة بعد الاصابة وطالبت المواطنين بعدم العناق والسلام باليد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى المساجد ومنع اقامة موائد الرحمن وتوصيل الفطار وجبات للمنازل والبعد عن التجمعات.

وحول تطعيمات الحجاج، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: جاهزون بالتطعبمات للحجاج خاصة حجاج التضامن والسياحة والداخلية وسيتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم الصينى وهناك كميات كبيرة تكفى كل المواطنين.