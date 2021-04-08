شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: منع موائد الرحمن والأنشطة الجماعية ضرورى لمنع التجمعات برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، خاصة للمصلين خلال وجودهم بالمساجد، مثل الكمامة والسجادة الخاصة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أن منع موائد الرحمن والأنشطة الجماعية الرمضانية كان هام للغاية، فكان لابد من المنع حتى نواجه مشكلة التجمعات، لافتة إلى إن اللقاحات أمنة وفعالة ولا يوجد ضرر منها ويتم تجهيز خط إنتاج فى 6 أكتوبر لإنتاج اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 206510 من ضمنهم 157006 حالة تم شفاؤها، و 12253 حالة وفاة.