شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى كفر الشيخ بنسبة 34% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن معدل الإصابة الأسبوعية يكاد يكون مستقر إلى حد ما، وهناك زيادة طفيفة ببعض المحافظات، مشيرة إلى أن شهر إبريل ومايو هما ذروة الموجة الأولى العام الماضى، لذا لابد من التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الوقت الراهن.

وقالت وزيرة الصحة:" شهر رمضان من العام الماضى كان هناك انخفاض فى عدد زيارات الصيدليات، أما الآن يوجد ارتفاع فى زيارة الأسواق والمطاعم، مشيرة إلى أن كفر الشيخ بها زيادة فى الإصابات وصلت إلى 34%.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أن المواطنين يتحركون الآن أكثر من العام الماضى، لذا لابد من زيادة الإجراءات الاحترازية، معربة عن تخوفها من تجمع المواطنين فى رمضان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 206510 من ضمنهم 157006 حالة تم شفاؤها، و 12253 حالة وفاة.