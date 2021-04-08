شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الإصدارات الذكية مصدر للمستندات المؤمنة بنسبة 100% .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات استباقية كبيرة تتخذها الدولة المصرية لتأمين وحماية الوثائق والأوراق الرسمية من التزوير، وذلك من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث تم إنشاء أكبر مصنع فى العالم لـ "الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها.



مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأربعاء، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يعد أحد أدوات الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليساعد على إشعار المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر، ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.



الرئيس يفتتح مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة، خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.



مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

ويأتى الهدف من إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية للقضاء على الفساد والتزوير الذى تتعرض له المستندات الرسمية، حيث تتميز الأوراق الصادرة عن المجمع بأنها مؤمنة 100% ولا يمكن التلاعب فيها.



مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

ويتكون مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة من مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث، ويقم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات وهو الأحدث عالميا ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة ضد أى هجمات إلكترونية، كما يضم مركز تكنولوجى لصناعة الهولوجرام " ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد" بكافة مستلزماته، والهولوجوم يستخدم مستقلا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، ودمجه ضمن نسيج الاصدارات الورقية، والمركز يعد الأحدث والأكبر عالميا فى هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة فى أفريقيا والشرق الأوسط.



مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية



مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية

كما يضم المجمع 3 مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت وهو يعد الأكبر والأحدث عالميا نظرا للطاقة الانتاجية الضخمة وأيضا التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الانتاج فضلا عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع فى هذا المجال، ومركزان للطباعة المؤمنة يمكنهما من طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات، والتى تم تصنيعها مسبقا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية فى مجال الطباعة المؤمنة، وكذلك مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقا لأعلى المعايير العالمية، ومن تلك الخدمات يستطيع المجمع خلال 24 ساعة حد أقصى لاصدار الوثيقة المطلوبة.



مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية